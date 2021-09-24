{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики заявили, что к трагедии на Эльбрусе привела "черная метель"

В центре погоды "Фобос" сообщили, что при сочетании ураганного ветра и мороза эквивалентная температура достигает минус 50 градусов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Погодная аномалия - "черная метель" - могла стать причиной гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе, написал в пятницу в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На эту тему
Гибель альпинистов на Эльбрусе. Главное
Гибель альпинистов на Эльбрусе.

"23 сентября погода на Эльбрусе определялась прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шквалистым ветром и сильными ливневыми осадками, в высокогорье переходящими в снежные заряды. На высоте 3 тыс. м температура воздуха перешла через ноль и стала отрицательной, а на высоте 5 тыс. м уже составляла минус 15 градусов. При этом средняя скорость ветра составляла 25 м/с (90 км/ч), но при порывах достигала ураганных, свыше 30 м/с, из-за чего видимость ухудшалась до нескольких метров. Такие ветры со снегом на Таймыре называют "черная метель", - написал Тишковец.

Также метеоролог отметил, что при сочетании ураганного ветра и мороза эквивалентная температура достигает минус 50 градусов, она несет экстремальный риск переохлаждения и обморожения в течение 5-10 минут. "Остаются вопросы к метеорологическому обеспечению", - отметил Тишковец.

Теги
Россия
Полиция проверяет сообщение с угрозой стрельбы в поселковой школе в Новосибирской области
Пользователь под именем Иуда писал школьникам поселка о том, что пермская трагедия повторится в их школе
Читать полностью