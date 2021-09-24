Синоптики заявили, что к трагедии на Эльбрусе привела "черная метель"

"23 сентября погода на Эльбрусе определялась прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шквалистым ветром и сильными ливневыми осадками, в высокогорье переходящими в снежные заряды. На высоте 3 тыс. м температура воздуха перешла через ноль и стала отрицательной, а на высоте 5 тыс. м уже составляла минус 15 градусов. При этом средняя скорость ветра составляла 25 м/с (90 км/ч), но при порывах достигала ураганных, свыше 30 м/с, из-за чего видимость ухудшалась до нескольких метров. Такие ветры со снегом на Таймыре называют "черная метель", - написал Тишковец.

Также метеоролог отметил, что при сочетании ураганного ветра и мороза эквивалентная температура достигает минус 50 градусов, она несет экстремальный риск переохлаждения и обморожения в течение 5-10 минут. "Остаются вопросы к метеорологическому обеспечению", - отметил Тишковец.