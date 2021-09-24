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Информация об угрозе стрельбы в школе в Балашихе не подтвердилась

В настоящее время проводится проверка в отношении пранка из соцсетей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозах стрельбы в одной из школ Балашихи в Московской области не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Данная информация не подтвердилась. В настоящее время проводится проверка в отношении пранка, сообщившего в соцсети о расстреле школьников", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подмосковная полиция проверяет размещенную в социальных сетях информацию об угрозах стрельбы в одной из школ в Балашихе. На месте работали правоохранительные органы.

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