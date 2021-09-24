В Мурманской области у браконьеров изъяли свыше 370 кг камчатского краба

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району изъяли незаконно добытого камчатского краба в Мурманской области общим весом 374 кг на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе арктического погрануправления.

"Сотрудниками управления выявлены три участника преступной деятельности, которые осуществляли незаконную добычу особо ценных морских биологических ресурсов. В ходе проведения мероприятий у выявленных граждан изъято: 350 комплектов конечностей краба камчатского общим весом более 374 кг, маломерное плавательное средство, лодочный мотор, автомобиль марки УАЗ, 2 прицепа и 21 крабовая ловушка", - говорится в сообщении.

По словам представителей погрануправления, предварительный ущерб, причиненный морским биоесурсам России, превысил 7 млн рублей. "В естественную среду обитания выпущено 69 особей краба камчатского, предотвращенный ущерб водным биоресурсам составил 495 696 рублей", - добавили в ведомстве.