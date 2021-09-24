Посредницу передачи взятки в комитет по рекламе мэрии Новосибирска приговорили к штрафу

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Посредницу при даче взятки комитету по рекламе и информации мэрии Новосибирска Галину Магизову приговорили к штрафу в 900 тыс. рублей, говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Приговором Железнодорожного районного суда Новосибирска Галина Магизова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве". 24 сентября суд приговорил Магизову к штрафу в размере 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

26 сентября 2020 года главу комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню арестовали по обвинению в получении взятки в крупном размере. Подконтрольная ему организация получила 200 тыс. рублей за получение разрешения на размещение объектов наружной рекламы, которые не соответствуют установленным властями нормативам. В июле СК сообщил, что в его отношении возбудили еще три уголовных дела.

В суде установили, что 10 сентября 2020 года Магизова, встретившись с руководителем компании "АльфаСогласование", предложила передать взятку. Она сообщила, что для получения разрешения установки рекламных конструкций в комитете рекламы и информации мэрии Новосибирска необходимо заключить договор с компанией "Согласие", которую контролировал представитель мэрии и оплатить 200 тыс. рублей этой организации. Руководитель "АльфаСогласование" выполнила эти условия и получила разрешение.

Дмитрий Лобыня - член новосибирского отделения КПРФ, на должность главы комитета по рекламе мэрии Новосибирска его назначили в мае 2017 года. Лобыня имеет два высших образования, полученных в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке. В 2020 году чиновник участвовал в выборах депутатов в городской совет Новосибирска, однако не набрал необходимого количества голосов.