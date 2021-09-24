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Стрельба в Пермском государственном университете
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Число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе увеличилось до 47

В стационарах находятся 12 человек

ПЕРМЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 47, сообщила журналистам министр здравоохранения региона в пятницу Анастасия Крутень.

"Пострадавших уже не 43, а 47. 12 человек находятся в стационарах, один вчера был выписан в удовлетворительном состоянии. Один, конечно же, в тяжелом. Что касается пациентов в Москве, пять из них находятся в тяжелом состоянии и два в средней тяжести", - рассказала министр.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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