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Полиция проверяет сообщение с угрозой стрельбы в поселковой школе в Новосибирской области

Пользователь под именем Иуда писал школьникам поселка о том, что пермская трагедия повторится в их школе

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о рассылке сообщений школьникам поселка Станционно-Ояшинский Новосибирской области с угрозами стрельбы, сообщил ТАСС источник в администрации района.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, согласно которой пользователь под именем Иуда писал школьникам поселка о том, что пермская трагедия повторится в их школе. "По факту данной рассылки проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. Данная школа, как и все школы Мошковского района, работает в штатном режиме", - сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС сообщили, что информация о данном инциденте уточняется. В группе администрации Мошковского района "ВКонтакте" подтверждается, что проводится проверка. Отмечается, что администрация района проверила меры безопасности в школе и подтвердила, что школа находится под охраной, оборудована камерами видеонаблюдения, а на случай непредвиденных ситуаций пост охраны оборудован тревожной кнопкой.

20 сентября студент первого курса Пермского госуниверситета устроил стрельбу на территории одного из корпусов вуза. Погибли шесть человек, около 40 пострадали.

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РоссияНовосибирская область
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