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Суд отправил в колонию двоих напавших на мужчину с ребенком в Ставрополе

Врачи диагностировали у пострадавшего двусторонний открытый перелом челюсти, ребенок не пострадал

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Суд признал виновными и вынес приговор двоим мужчинам, избившим отца с трехлетним ребенком в Ставрополе, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК России по региону.

"Приговором суда Магомеду Кадиеву назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Карину Амирханову - три года и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 марта в Ставрополе в результате конфликта двое парней избили 41-летнего мужчину, державшего за руку своего трехлетнего сына. Пострадавший упал вместе с ребенком, нападавшие скрылись. Врачи диагностировали у пострадавшего двусторонний открытый перелом челюсти. Ребенок не пострадал. После происшествия следователи возбудили уголовные дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

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