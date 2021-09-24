Суд отправил в колонию двоих напавших на мужчину с ребенком в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Суд признал виновными и вынес приговор двоим мужчинам, избившим отца с трехлетним ребенком в Ставрополе, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК России по региону.

"Приговором суда Магомеду Кадиеву назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Карину Амирханову - три года и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 марта в Ставрополе в результате конфликта двое парней избили 41-летнего мужчину, державшего за руку своего трехлетнего сына. Пострадавший упал вместе с ребенком, нападавшие скрылись. Врачи диагностировали у пострадавшего двусторонний открытый перелом челюсти. Ребенок не пострадал. После происшествия следователи возбудили уголовные дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".