СК проверяет сообщения об инциденте в школе Тюмени, где охранник душил подростка

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ об избиении подростка охранником одной из школ Тюмени. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении подростка охранником одного из учебных заведений города Тюмени. В одном из интернет-изданий появилась информация о том, что 23 сентября 2021 года во дворе учебного заведения в Тюмени произошел конфликт с участием подростков и охранника школы. Сотрудник ЧОПа схватил за горло школьницу и повалил ее на землю", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия. При установлении нарушений дадут оценку эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. По результатам проверки примут процессуальное решение.