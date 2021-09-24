Суд подтвердил арест студента красноярского техникума, готовившего убийство сокурсников

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд официально подтвердил арест студента Южного аграрного техникума, готовившего убийство сокурсников. Об этом заявили журналистам в Красноярском краевом суде.

"Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 20 ноября 2021 года в отношении студента Южного техникума жителя Краснотуранского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 УК РФ "Покушение на убийство", - сообщили в суде.

О том, что в Красноярском крае предотвращено нападение на техникум в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее об аресте студента сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, студента задержали сотрудники правоохранительных органов, у него изъяли патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей. По информации источника, ранее в учебном заведении произошел конфликт, после чего молодой человек задумал отомстить троим обидчикам.