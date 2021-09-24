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В Петербурге двое неизвестных в масках ограбили отделение банка

К розыску преступников привлекли сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Двое неизвестных в масках и с оружием совершили разбойное нападение на филиал банка в Невском районе Петербурга. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около 11:00 мск в отделение банка на проспекте Большевиков зашли два человека и начали угрожать работникам похожими на пистолет предметами. Они забрали крупную сумму денег и сбежали. На лицах были маски, сумма похищенного устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии ТАСС сообщили, что к розыску преступников, совершивших разбойное нападение, привлекли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии.

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