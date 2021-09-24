Экс-замглавы инженерных войск Алахвердиев обвиняется в получении 6,7 млн рублей взяток

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Руслан Алахвердиев обвиняется в получении взяток на общую сумму 6 млн 700 тыс. рублей от гендиректора ООО "Логис" Николая Семейкина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 235-го гарнизонного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста генералу.

"Алахвердиев обвиняется в получении взяток на сумму более 6 млн 700 тыс. рублей от гендиректора ООО "Логис" Семейкина в связи с госконтрактами, связанными со службой. В ходе допроса Алахвердиев признал факт получения денег, но заявил, что они были потрачены в интересах Вооруженных сил РФ, в том числе на установку памятника воинам-афганцам в парке Победы, ремонт воинских частей, строительство спортзала для военнослужащих. Он не признал вину в инкриминируемом преступлении", - сказано в материалах дела. Там также сказано, что Алахвердиев обвиняется и по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") за то, что привлек военнослужащих для работ на своей даче в Московской области.

Вину Алахвердиев не признает.

Он, помимо основного дела, подозревается в получении трех взяток на общую сумму более 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС. "В отношении Алахвердиева возбуждено три уголовных дела по ст. 290 УК РФ. Он подозревается в получении взяток от руководителей АО "Клинцовский автокранный завод", АО "Галичский автокранный завод" в виде имущества и оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 1 млн рублей. Обвинения ему по этим делам пока не предъявлено", - говорится в материалах дела, зачитанных следователем.

Следователь в ходе выступления подчеркнул, что ранее Алахвердиеву избрали подписку о невыезде, но изменили меру пресечения на арест из-за того, что он ее нарушил, а именно - стал общаться со свидетелями по делу. В связи с этим следователь попросил продлить арест.

Адвокаты генерала заявили, что Алахвердиев не нарушал подписки о невыезде, имеет на иждивении тяжелобольных родителей, за которыми осуществляет уход, а также участвовал в боевых действиях. В связи с этим они просили заменить меру пресечения на домашний арест.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что отношении Алахвердиева возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.