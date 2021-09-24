Тропический шторм "Сэм" в Атлантике усилился до урагана

ТАСС, 24 сентября. Тропический шторм "Сэм", направляющийся в сторону Подветренных островов в Атлантическом океане, в пятницу усилился до урагана первой категории (по шкале Саффира - Симпсона). Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган находится на расстоянии около 2 365 км к юго-востоку от северной части архипелага и движется в западном направлении со скоростью примерно 24 км/ ч.

Как отмечается в прогнозе, "Сэм" может стать крупным ураганом к субботе.

Ранее центр сообщил, что в Атлантике сформировался новый шторм. Природное явление отслеживалось со среды под номером "18", однако в четверг усилилось до шторма и получило название "Сэм", став 18-м названным штормом за весь сезон ураганов 2021 года.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.