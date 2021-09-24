{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тропический шторм "Сэм" в Атлантике усилился до урагана

По прогнозам метеорологов, "Сэм" может стать крупным ураганом к 25 сентября

ТАСС, 24 сентября. Тропический шторм "Сэм", направляющийся в сторону Подветренных островов в Атлантическом океане, в пятницу усилился до урагана первой категории (по шкале Саффира - Симпсона). Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган находится на расстоянии около 2 365 км к юго-востоку от северной части архипелага и движется в западном направлении со скоростью примерно 24 км/ ч.

Как отмечается в прогнозе, "Сэм" может стать крупным ураганом к субботе.

Ранее центр сообщил, что в Атлантике сформировался новый шторм. Природное явление отслеживалось со среды под номером "18", однако в четверг усилилось до шторма и получило название "Сэм", став 18-м названным штормом за весь сезон ураганов 2021 года.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Теги
США
В Оренбуржье начали проверку после избиения девочки
Произошедшее сняли на видео, которое появилось в соцсетях и местных СМИ
Читать полностью