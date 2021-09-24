Спасатели планируют к ночи выйти за телами трех погибших на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Спасатели планируют ближе к ночи выйти за телами трех погибших на Эльбрусе, пока погода не позволяет сделать это. Об этом сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.
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"Спасатели находятся в хижине на высоте 4,2 тыс. м, ждут погоды. По прогнозу есть небольшой просвет ближе к ночи, тогда и пойдут. Сейчас на верху непогода, смысла идти нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что тела трех погибших альпинистов на Эльбрусе спустят в течение дня.