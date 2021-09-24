{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сыктывкаре замглавврача больницы подозревается в махинациях с сертификатами о вакцинации

Устанавливается точное число фиктивно привитых граждан

СЫКТЫВКАР, 24 сентября. /ТАСС/. Заместитель главного врача Сыктывкарской городской больницы подозревается в злоупотреблениях полномочиями и совершении служебного подлога. Женщина внесла в информационную базу сведения о вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, хотя люди не проходили вакцинацию, говорится в сообщении следственного управления СК России по Республике Коми.

"Следственными органами СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача по организационно-методической работе "Сыктывкарской городской больницы", подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, заместитель главного врача, являясь ответственной за ведение регистра вакцинированных, внесла в информационную базу и официальные документы сведения о вакцинации от коронавирусной инфекции нескольких граждан, которые фактически не вакцинировались. Граждане в последующем получили сертификаты об иммунизации.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, устанавливается точное число фиктивно привитых граждан.

Уголовное дело возбудили по материалам сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции городского отдела полиции и расследуется при их оперативном сопровождении.

Теги
РоссияКомиПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Экс-замначальника инженерных войск ВС РФ Алахвердиеву продлили срок ареста до 28 ноября
Читать полностью