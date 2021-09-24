В Кировской области условные сроки получили трое создателей экстремистского сообщества

КИРОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд признал троих жителей Малмыжского района Кировской области виновными в создании экстремистского сообщества и совершении преступлений против лиц, употребляющих алкогольные напитки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Трое жителей Малмыжского района признаны виновными в создании и участии в экстремистском сообществе. В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 2,5 до 3,5 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что житель Малмыжского района 2001 г. р., разделяя идеи экстремистской националистической направленности, в 2018 году создал и возглавил экстремистское сообщество, куда привлек своих знакомых.

Периодически они собирались вместе, изучали экстремистскую литературу. Участники группы совершали свои преступления по мотивам национальной ненависти в отношении лиц, употребляющих алкогольные напитки. В частности от нанесения побоев и иных насильственных действий пострадали пять граждан. Кроме того, один из членов сообщества публично призывал к экстремистской деятельности в интернете.

Деятельность сообщества пресекли сотрудники УМВД России по Кировской области.