В Норильске двух коммунальщиков признали виновными в гибели женщины во время пурги

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Главного инженера и начальника ремонтно-эксплуатационного участка УК "ЖКС" в Норильске приговорили к трем годам ограничения свободы по делу о гибели и травмировании двух женщин в результате обрушения кровли дома в марте 2016 года. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как сообщалось, 23 марта 2016 года часть кровли сорвало порывом ветра, обломки конструкций упали возле дома. Погибла находившаяся на улице 33-летняя жительница Норильска, 56-летней женщине причинили тяжкий вред здоровью.

"Оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", ч. 2 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" <...>. Приговором суда каждому подсудимому назначили наказание в виде ограничения свободы на три года. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в СК.

По данным ведомства, кровлю повредил ураганный ветер за несколько дней до происшествия. Коммунальщики в нарушение действующих норм и правил не провели работы по восстановлению, не укрепили стропильные конструкции кровли, а также не приняли меры по информированию населения о сложившейся аварийной ситуации.