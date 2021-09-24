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В Оренбуржье начали проверку после избиения девочки

Произошедшее сняли на видео, которое появилось в соцсетях и местных СМИ

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция и следователи выясняют обстоятельства избиения несовершеннолетней жительницы Орска Оренбургской области. Происходящее сняли на видео, ролик появился в социальных сетях и местных СМИ. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

"В настоящее время данное сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, участвовавшие в данном происшествии. По окончании проверки, будет принято процессуальное решение", - сказано в комментарии пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.

Как уточняет региональное управление СК РФ, инцидент произошел 20 сентября около 17:00 на территории Центрального парка в городе Орске. Насилие применили в отношении 12-летней местной жительницы.

"В рамках проверки следователями производятся мероприятия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств нападения на несовершеннолетнюю", - отмечается в сообщении ведомства.

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