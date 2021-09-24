Суд в Красноярске арестовал троих участников группировки скинхедов

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный суд Красноярска арестовал троих участников группировки скинхедов, задержанных 23 сентября. Об этом ТАСС сообщили в Красноярском краевом суде.

В четверг СК возбудил уголовное дело в отношении шестерых человек в Красноярске, подозреваемых в создании и участии в экстремистском сообществе (ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 282. 1 УК РФ). Шесть человек было задержано.

"24 сентября 2021 года Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел ходатайство старшего следователя 1-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. <…> избрал в отношении указанных лиц меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 22 ноября включительно", - сообщили в суде, добавив, что арестованы три человека.

В краевом суде информацию об избрании меры пресечения еще троим участникам группировки не уточнили.

По данным следствия, 19-летний красноярец создал группировку скинхедов, в которую вошли еще пять человек, а также другие неустановленные лица. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, всего в группировку входили порядка 10 человек. В июле 2021 года группировка избила 16 и 18-летних красноярцев, в августе - 17-летнего юношу. По данным источника ТАСС, при нападении они использовали аэрозольный пистолет "Удар" и холодное оружие. Националисты нападали на уроженцев стран Средней Азии, лиц без определенного места жительства, неформальную молодежь из числа антифашистов. По информации источника, также в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 116 УК РФ ("Побои").