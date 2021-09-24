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Трех полицейских задержали в Москве при получении взятки от наркоторговца

Сотрудники полиции подозреваются в вымогательстве и получении денежного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Трое транспортных полицейских задержаны при получении взятки в 200 тыс. рублей от наркоторговца, который таким образом хотел откупиться от уголовного преследования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

"Назначена служебная проверка в отношении трех сотрудников линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская. Они подозреваются в вымогательстве и получении денежного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей от задержанного, причастного к незаконному обороту наркотиков, за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Полицейских задержали в момент получения денег сотрудники отдела собственной безопасности полиции и ФСБ.

СК возбудил уголовное дело. После служебной проверки полицейских уволят.

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