Трех полицейских задержали в Москве при получении взятки от наркоторговца

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Трое транспортных полицейских задержаны при получении взятки в 200 тыс. рублей от наркоторговца, который таким образом хотел откупиться от уголовного преследования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

"Назначена служебная проверка в отношении трех сотрудников линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская. Они подозреваются в вымогательстве и получении денежного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей от задержанного, причастного к незаконному обороту наркотиков, за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Полицейских задержали в момент получения денег сотрудники отдела собственной безопасности полиции и ФСБ.

СК возбудил уголовное дело. После служебной проверки полицейских уволят.