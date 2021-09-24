В Астрахани при демонтаже гаража обнаружили схрон с оружием и боеприпасами начала XX века

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Схрон с оружием и боеприпасами начала XX века обнаружили в Астрахани при демонтаже незаконно установленного металлического гаража, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

"В дежурную часть УМВД России по Астрахани поступило сообщение от работника муниципального предприятия, который при демонтаже незаконно установленного металлического гаража в Кировском районе обнаружил схрон с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативной группой полиции с места находки изъяли патроны к оружию начала ХХ века, револьверы иностранного производства "Галан Велодог" и системы Нагана, фрагмент газеты от 1918 года, использовавшийся в качестве упаковки.

По этому факту возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Экспертно-криминалистическим подразделением городского управления полиции проводится экспертиза, призванная установить пригодность оружия для использования и иные важные для расследования уголовного дела факты, уточнили в ведомстве.