Главу пилорамы под Томском, где при пожаре погибли люди, осудили на четыре года колонии

ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Асиновский городской суд приговорил к четырем годам колонии-поселения гражданку Китая Сунь Аньи, которая являлась гендиректором ООО "Гринвуд", сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По факту пожара на территории частной пилорамы региональным следственным управлением СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", задержали главу ООО "Гринвуд" Сунь Аньи. Позже следствие прекратило дело по ст. 109 и возбудило по ст. 219 УК РФ "Нарушение правил пожарной безопасности" и ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Прокурор просил 4,5 года колонии-поселения. Суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении", - сказала собеседница агентства, уточнив, что суд признал Сунь Аньи виновной в нарушении правил пожарной безопасности, однако дело по ст. 238 УК РФ закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский в ночь на 21 января 2020 года погибли 12 человек, из них 11 - граждане Узбекистана. Всего в доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании "Гринвуд".