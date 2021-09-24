Сотруднику РЖД в Ленобласти предъявили обвинение во взятке в особо крупном размере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Должностному лицу ОАО "РЖД" в Ленинградской области предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом журналистам в пятницу рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области должностному лицу Октябрьской дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в соответствии со ст. 91 УПК РФ, ему предъявили обвинение. По ходатайству следствия судом мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина за заключение договора между ОАО "РЖД" и коммерческой организацией потребовал перечислить ему 2 млн рублей на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц под видом оплаты по фиктивным договорам на оказание услуг и поставку материалов. Мужчина вместе с подельниками изготовил от имени подконтрольных организаций документацию бухгалтерского учета и передал на подписание руководству коммерческой организации. После подписания указанных документов и договора с ОАО "РЖД" получил на расчетный счет одной из подконтрольных организаций часть взятки в сумме 250 тыс. рублей. Остальную часть взятки он получить не успел в связи с пресечением преступной деятельности указанных лиц сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.