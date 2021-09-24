СК возбудил дело после нападения на фельдшера скорой в Томске

ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Томске, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что полиция задержала мужчину, который напал в ночь на четверг на девушку-фельдшера, работающую на станции скорой помощи в Томске. Во время осмотра пациент, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно, схватил ее за волосы и ударил о дверь автомобиля скорой, у девушки было диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести.

"Следственными органами СК РФ по Томской области по факту нападения пациента на фельдшера скорой помощи в Томске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои, совершенные из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления.

Вечером в четверг пресс-служба СК РФ сообщала, что председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления "в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований решить вопрос о возбуждении уголовного дела".