Власти Испании объявят Пальму зоной катастрофического бедствия из-за извержения вулкана

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании одобрит 28 сентября объявление острова Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где происходит извержение вулкана, зоной катастрофического бедствия. Об этом заявил в пятницу премьер-министр королевства Педро Санчес.

"В следующий вторник Совет министров одобрит <...> то, что классифицируется как зона катастрофического [бедствия]", - пояснил глава правительства, который находится с визитом на острове. Он заявил, что сейчас готовится специальный план по восстановлению Пальмы. Премьер также уточнил, что власти окажут помощь тем, кто лишился своих домов из-за удара стихии.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 390 домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.