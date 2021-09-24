Арестованный за подготовку нападения на сокурсников красноярский студент признал вину

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Студент Южного аграрного техникума в Краснотуранском районе Красноярского края, готовивший убийство сокурсников, признал вину. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным СК, ранее в учебном заведении произошел конфликт, после чего 18-летний молодой человек задумал отомстить сокурсникам. В мае 2021 года он приобрел в одном из магазинов патроны, к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству, и собирался убить троих обидчиков. Преступление удалось предотвратить. В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер.

О том, что в Красноярском крае предотвращено нападение на техникум, ранее в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Центральный районный суд Красноярска избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 20 ноября 2021 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 УК РФ ("Покушение на убийство").

Ранее об аресте студента сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, студент был задержан правоохранительными органами, у него были изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей.