Бывший вице-премьер Крыма Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов подозревается в хищении более 57 млн рублей. Об этом в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения сообщил представитель следствия.

"Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 млн 558 тыс. рублей", - сказал представитель следствия.

Защитник указал, что не представлены документы, позволяющие подтвердить версию следствия, - госконтракт, платежные поручения или другие. По словам адвоката, Кабанов желает давать показания и содействовать следствию. Для своего подзащитного он попросил суд назначить в качестве меры пресечения домашний арест.

В четверг источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия с Кабановым и Храмовым. Отец бывшего вице-премьера подтвердил ТАСС его задержание.

Глава региона Сергей Аксенов ранее подписал указы об отставке Кабанова и Храмова, документы опубликованы на официальном портале совета министров. В них уточняется, что чиновники покинули свои посты по собственному желанию.

Госсовет в четверг одобрил отставку Кабанова, которого Аксенов назначил на должность заместителя председателя совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.