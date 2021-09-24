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В Петербурге задержали мужчину с 10 кг наркотиков

Наркокурьер осуществлял продажу запрещенных веществ через интернет-магазин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Невского района Петербурга задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ, он осуществлял продажу через интернет-магазин. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские при поддержке подразделения "Гром" блокировали микроавтобус под управлением 29-летнего петербуржца. В результате досмотра автомобиля были обнаружены и изъяты наркотики: гашиш, кокаин, мефедрон, психотропные вещества и амфетамин. Запрещенные вещества были расфасованы и подготовлены для тайников-закладок. Общий вес изъятого превысил 10 килограммов", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в машине также находились жена и мать водителя. Наркокурьер осуществлял продажу запрещенных веществ через интернет-магазин, а также развозил и закладывал их в тайники в Петербурге и за его пределами. В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело, его родственники проходят по делу как свидетели.

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