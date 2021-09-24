Состояние находящихся в реанимации пострадавших при восхождении на Эльбрус стабильное

ТАСС, 24 сентября. Двое из пострадавших при восхождении на Эльбрус 23 сентября находятся в реанимации в стабильном состоянии. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

"Двое [из пострадавших альпинистов] находятся в реанимационном отделении. Оба в стабильном состоянии, в сознании. Имеются, конечно, признаки общего переохлаждения, обморожения лица и кистей", - сказал он.

При этом министр отметил, что в действиях медиков "ни одной минуты не было потеряно как на выезде, так и в самой больнице".

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что вчера бригадами медицины катастроф в Республиканскую клиническую больницу были транспортированы 11 пострадавших. Двое - в реанимации (гид из Карачаево-Черкесии и турист из Санкт-Петербурга). По данным Минздрава, еще двое находятся в отделении травматологии, трое - в ожоговом, один - в хирургическом отделении, еще трое - в терапии.

О ЧП

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, из них 11 были госпитализированы. Пять человек погибли.