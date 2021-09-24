Дело бывшего вице-премьера Крыма Кабанова связано с объектом для решения дефицита воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Дело в отношении бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова связано с объектом, построенным для решения проблемы водообеспечения полуострова, следует из данных, оглашенных в пятницу в Киевском районном суде Симферополя.

Как передает корреспондент ТАСС, судья, зачитывая предоставленные документы, упомянул, что речь идет о "строительстве водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла", подрядчиком была компания "Мастер юг". Кабанов в свою очередь уточнил, что объект был построен для решения проблемы вододефицита.