К ответственности за участие в незаконной акции в Москве 20 сентября привлекли 30 человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция привлекла 30 человек к административной ответственности за участие в незаконной акции в Москве 20 сентября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"За противоправные деяния при организации несогласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года в центральной части Москвы к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ уже привлечено 30 граждан. Комплекс мероприятий для установления личностей участников продолжается", - сказали в пресс-службе.