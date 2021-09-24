Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову предъявлено обвинение по делу о хищении 57 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение бывшему заместителю председателя совета министров Крыма Евгению Кабанову по делу о хищении более 57 млн рублей. Об этом в ходе заседания в Киевском районном суде, где решается вопрос об избрании меры пресечения экс-чиновнику, сообщил представитель гособвинения.

"Обвиняемый", - ответил представитель гособвинения на вопрос о том, в каком статусе находится Кабанов. Представитель следствия ранее сообщил, что Кабанов, а также бывший министр строительства и архитекторы Крыма Михаил Храмов являются фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

Кабанов в свою очередь заявил, что не считает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. "Я не считаю возможным признать свою вину, <…> что я похитил сумму денег [о которой говорит следствие]", - сказал бывший чиновник.

В четверг источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия с Кабановым и Храмовым. Отец бывшего вице-премьера подтвердил ТАСС его задержание.

Глава региона Сергей Аксенов ранее подписал указы об отставке Кабанова и Храмова, документы опубликованы на официальном портале совета министров. В них уточняется, что чиновники покинули свои посты по собственному желанию.