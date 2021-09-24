Под Волгоградом убили главу регионального отдела Роспотребнадзора

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту гибели 33-летнего начальника территориального отдела регионального Управления Роспотребнадзора. По данным следствия, смертельную травму мужчине нанес 25-летний житель Камышина в ходе внезапно возникшего конфликта, сообщила в пятницу старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Ранее на официальном сайте волгоградского Роспотребнадзора появилась информация о трагической гибели начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Александра Кулакова.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). По данным следствия, смертельную травму мужчине нанес 25-летний житель Камышина в ходе внезапно возникшего конфликта", - сказала она. Рудник добавила, что тело 33-летнего мужчины было обнаружено в ночь на 24 сентября в городе Камышине.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертов смерть мужчины наступила в результате травмы грудной клетки, а также ушиба сердца. Подозреваемый в убийстве сам вызвал бригаду скорой помощи на место происшествия. Сейчас он задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.