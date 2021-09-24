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Ответственность за призывы к незаконной акции может грозить Рашкину, Литвинович, Удальцову

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Руководитель московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева распространяли призывы к незаконной акции в Москве, в связи с чем им может грозить ответственность. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"На сегодняшний день установлено, что Валерий Рашкин, Марина Литвинович, Сергей Удальцов, Екатерина Енгалычева, Павел Иванов причастны к распространению призывов к участию в несогласованной акции в Москве, им может грозить ответственность", - сказал собеседник агентства.

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