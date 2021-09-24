В Иркутской области шестеро детей пострадали при распылении газа в школе

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Неизвестные в пятницу распылили газ в школе села Хомутово в Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Пострадали шестеро детей, четверо из них госпитализированы.

"Сегодня около 16:30 (11:30 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные распылили газ в образовательном учреждении в селе Хомутово. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Опросили всех свидетелей и участников инцидента. По данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению и задержанию виновных", - говорится в сообщении полиции.

В пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области ТАСС сообщили, что четверо детей госпитализированы в токсикологическое отделение в состоянии средней и легкой степени тяжести, еще двоих врачи наблюдают амбулаторно.