Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Кабанова и экс-министра Храмова

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Республики Крыма Евгения Кабанова, обвиняемого в хищении 57 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Кабанову избран арест", - говорится в решении судьи.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Кабанову меры пресечения в виде домашнего ареста. Ранее следствие предъявило ему обвинение по делу о хищении более 57 млн рублей.

Под стражу также взят бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

"Суд постановил избрать Храмову меру пресечения в виде заключения стражу сроком до 22 ноября", - сказала судья.

Защита заявила о намерении обжаловать решение суда. "Конечно", - ответил адвокат Сергей Лутовинов на вопрос журналистов.

В новость были внесены изменения (17:06 мск) - добавлена информация о другом фигуранте.