{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергея Удальцова задержали в Москве

По словам его супруги, координатора "Левого фронта" задержали за размещение в социальных сетях призыва к проведению массовой акции

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан за размещение в социальных сетях призыва к проведению массовой акции. Об этом ТАСС сообщила его жена Анастасия Удальцова.

"Сергей Удальцов задержан за призывы к массовой акции. Он доставлен в отделение полиции. Пока мы не знаем о дальнейших действиях полиции", - сказала собеседница агентства.

Ранее Удальцов разместил пост о встрече с депутатами 25 сентября для обсуждения итогов выборов в Госдуму.

Удальцов ранее был осужден в рамках так называемого болотного дела. Оно было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция на Болотной площади Москвы переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки.

Теги
Россия
По факту аварийной посадки вертолета санавиации в Ижевске возбуждено уголовное дело
В рамках уголовного дела будут проверяться версии о техническом состоянии вертолета и действиях пилота
Читать полностью