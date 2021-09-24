Сергея Удальцова задержали в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан за размещение в социальных сетях призыва к проведению массовой акции. Об этом ТАСС сообщила его жена Анастасия Удальцова.

"Сергей Удальцов задержан за призывы к массовой акции. Он доставлен в отделение полиции. Пока мы не знаем о дальнейших действиях полиции", - сказала собеседница агентства.

Ранее Удальцов разместил пост о встрече с депутатами 25 сентября для обсуждения итогов выборов в Госдуму.

Удальцов ранее был осужден в рамках так называемого болотного дела. Оно было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция на Болотной площади Москвы переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки.