В Крыму возбудили уголовное дело после массовой драки в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Евпатории, где задержали 58 человек. В рамках дела в качестве подозреваемого задержали 31-летнего уроженца одного из регионов Северного Кавказа, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по Республике Крым.

В ночь на 22 сентября сотрудники полиции задержали 58 участников конфликта на одной из автозаправочных станций в Евпатории. У некоторых задержанных изъяли травматическое оружие. В результате конфликта пострадал 40-летний житель Евпатории. Мужчину доставилин в лечебное учреждение, где у него диагностировали переломы костей лица, повреждения костей свода и основания черепа.

"По факту причинения гражданину телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - сообщил представитель регионального главка МВД.

Отмечается, что при въезде в Симферополь при попытке скрыться от органов правопорядка сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего выходца из северокавказского региона России, который непосредственно участвовал в драке и наносил удары потерпевшему. Его задержали по подозрению в совершении преступления, он дал признательные показания.

В пресс-службе отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и совершение грабежа. Ряд участников драки с места происшествия скрылись и попытались покинуть Крым. "В настоящее время сотрудники полиции принимают активные меры по задержанию остальных участников данного инцидента", - добавили в пресс-службе. Кроме того, некоторых участников конфликта привлекли к административной ответственности за нарушение хранения травматического оружия.