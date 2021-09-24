В Саратове задержали ритуальщиков, требующих плату за места на кладбище

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых работников сферы ритуальных услуг, которые требовали плату за выделение мест на городских кладбищах Саратова. Жертвами злоумышленников стали несколько десятков человек, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что фигуранты требовали плату за выделение мест на городских кладбищах Саратова. При этом в соответствии с законодательством России участки под захоронение предоставляются бесплатно. От действий злоумышленников пострадали несколько десятков человек", - сказала она.

Волк добавила, что также в полицию поступила информация том, что один из этих муниципальных служащих требовал крупную сумму у местного предпринимателя, который на примыкающем к кладбищу участке организовал торговлю ритуальными принадлежностями. "В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники при поддержке спецподразделения Росгвардии задержали шестерых сотрудников муниципальных учреждений", - добавила представитель МВД.

При обысках по местам жительства подозреваемых и в офисах правоохранители обнаружили и изъяли более 14 млн рублей, оргтехнику, средства связи, документацию, имеющие доказательственное значение.

По этому факту возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.