Участницу преступной группы в Перми приговорили к 3,5 года колонии за растрату

ТАСС, 24 сентября. Суд приговорил участницу организованной преступной группы к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за растрату 80 млн рублей по госконтракту. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой в особо крупном размере"). <…> Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что в 2016-2017 годах сотрудники пермской компании, которая оказывает консалтинговые услуги юридическим лицам, объединились для похищения 80 млн рублей. Семь сотрудников фирмы осуществляли сделки по продаже арестованного имущества должников по исполнительному производству. После продажи фигуранты переводили деньги на личные счета, из-за чего Росимуществу и коммерческому банку был причинен ущерб в размере 80 млн рублей.

Для возмещения ущерба на имущество осужденной и ее соучастников был наложен арест на сумму более 40 млн рублей.