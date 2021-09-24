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В Вологде возбудили дело по факту приготовления к убийству нескольких лиц

Автором публикации оказался житель другого региона

ВОЛОГДА, 24 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Вологодской области возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, говорится в сообщении следственного управления СК России по области.

Дело возбудили после размещенных ранее в интернете угроз "навести порядок" в одной из школ Вологды.

"По результатам доследственной проверки, следственными органами следственного управления СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Приготовление к убийству двух и более лиц", - говорится в сообщении.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным следственным управлением СК совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, установили лицо, причастное к публикации, которое находится на территории другого региона России. Выясняются все мотивы и обстоятельства произошедшего, добавили в управлении.

Как сообщил накануне вечером губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, анонимные угрозы нападения на детей в школах Вологды исходили от иногородних злоумышленников, правоохранительные органы ведут их активный поиск.

Теги
РоссияВологодская область
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