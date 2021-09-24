Суд Петербурга избрал запрет действий медсестре больницы, где сироту привязали колготками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 23 ноября медсестре в Детской инфекционной больнице №3, где систематически привязывали трехлетнего ребенка колготками к детской кровати и стулу для кормления. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Соловьевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Суд следствию отказал, избрав запрет определенных действий до 23 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что теперь Соловьевой запрещено выходить из дома с 20:00 мск до 08:00 мск, выезжать за пределы Петербурга, посещать больницу, где она ранее работала, общаться с сотрудниками СПб ГБУЗ "Детская инфекционная больница №3", за исключением администрации учреждения в связи с трудовыми отношениями, и с сотрудниками СПб ГКУ "Психоневрологический дом ребенка №8".

По версии следствия, Соловьева и иные неустановленные сотрудники детской инфекционной больницы №3 в туберкулезном отделении №5 систематически привязывая трехлетнего сироту колготками к детской кровати, а также к стулу для кормления, незаконно и намеренно лишая его свободы.

В пресс-службе уточнили, что женщине предъявили обвинение, с ним она не согласна.