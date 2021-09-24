Пункты временного размещения готовят в Сочи из-за надвигающихся ливней

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи готовят пункты временного размещения на фоне экстренного предупреждения, объявленного из-за надвигающихся на курорт ливней. Городские службы перевели в режим повышенной готовности, пляжи готовятся к закрытию, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

25 и 26 сентября в Сочи ожидаются ливни с грозами, шквалистый ветер до 22 м/с, прогнозируется подъем уровня воды в реках.

"Поручил подготовить места для временного размещения граждан в случае необходимости эвакуации, проверить технику, провести инструктаж с личным составом аварийных бригад. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Для координации сил и средств и немедленного реагирования на изменение погоды организован муниципальный оперативный штаб", - написал глава города, уточнив, что пляжи будут закрыты на время действия экстренного предупреждения.

Он отметил, что непогода затронет все районы курорта, силы и средства распределят равномерно. Под особый контроль возьмут зоны возможных подтоплений. "Будем также на постоянной основе контролировать ситуацию в Имеретинской низменности, где проходит российский этап "Формулы-1", - добавил мэр.

Как сообщил ТАСС руководитель сочинского "Водоканала" Антон Денисов, следить за ситуацией на Гран-при России будут сотрудники предприятия, туда направят группировки сил для оперативного устранения возможных последствий непогоды. Также под контролем единственный в Сочи многопрофильный ковид-госпиталь, инфраструктура в районе "Фары", санатория "Известия" и поселка Мирный. Эти территории подвержены подтоплениям.

"На контроль взяты и социально важные объекты муниципальных образований, регулярно страдающих от подтоплений и селей во время обильных дождей. Рабочей группой предприятия определены все "острые" точки, рядом с которыми уже организовано круглосуточное дежурство специализированных бригад, оснащенных необходимой техникой. Аванпосты будут отменены лишь после благополучного прохождения стихии над территорией курорта", - сказал Денисов.