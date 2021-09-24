На Южном рынке в Петербурге изъяли 90 тыс. бутылок контрафактного пива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу совместно с сотрудниками МВД в ходе проверки Южного рынка в Петербурге изъяли 90 тыс. бутылок нелегального пива отечественных и импортных марок. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

"В ходе проверки складских помещений на Южном рынке установлен факт оборота алкогольной продукции с нарушением порядка учета и без фиксации в ЕГАИС. Обнаружено около 90 тысяч бутылок нелегальной алкогольной продукции (пиво)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Изъятая алкогольная продукция готовится к отправке на склады АО "Росспиртпром" для досудебного хранения. Выясняется, являются ли обнаруженные бутылки контрафактными или же произведенными легально, но позднее попавшими в нелегальный оборот. В зависимости от происхождения товаров суд вынесет решение либо об уничтожении крепких напитков, либо об их возврате в легальный торговый оборот.

16 сентября сотрудники Северо-Западной оперативной таможни изъяли на одном из складов Санкт-Петербурга 2 тыс. бутылок немаркированного алкоголя элитных марок общей стоимостью 6 млн рублей.