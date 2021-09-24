В Великом Новгороде СК проверит жалобу о высаженном из автобуса ребенке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Ребенка высадили из автобуса на обочине дороги в Великом Новгороде из-за того, что у него не прошла оплата проезда по карте. Он шел домой несколько километров. СУ СК по Новгородской области начал доследственную проверку, сообщает в пятницу представитель ведомства.

"Следственными органами СК России по Новгородской области в ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в Великом Новгороде ребенок попытался расплатиться в автобусе за проезд банковской картой, не имея наличных денег. Однако с карты не списалась оплата. Кондуктор высадила 12-летнего мальчика, которому пришлось пройти пешком из города до остановки "7 км" по оживленной трассе и потом еще 4 км до дома. Мальчик был без телефона и с ним нельзя было связаться", - говорится в сообщении.

В мае в РФ вступил в силу закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд а также тех, которые едут без сопровождения взрослых.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, мальчика высадили на остановке общественного транспорта по улице Зелинского до деревни Старая Мельница, часть пути проходила вдоль оживленной трассы.

Минтранс по Новгородской области сообщает, что АО "Автобусный парк", обслуживающему маршрут №6, поручено провести служебную проверку и по ее результатам привлечь сотрудника к ответственности.