По факту аварийной посадки вертолета санавиации в Ижевске возбуждено уголовное дело

ТАСС, 24 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки 23 сентября вертолета на крышу гаража Первой республиканской клинической больницы в Ижевске. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации в Ижевске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

Установлено, что вертолет санавиации совершил аварийную посадку на территории Первой республиканской клинической больницы с нарушением правил безопасности и эксплуатации, в результате чего он частично разрушился. В рамках уголовного дела будут проверяться версии о техническом состоянии вертолета и действиях пилота.