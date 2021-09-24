Источник: сайентологические организации WISE и CST вывели за 8 лет свыше 1 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сайентологические организаций WISE Int. и CST, деятельность которых признана в России нежелательной, за восемь лет вывели за рубеж свыше 1 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали источники в правоохранительных и контролирующих органах.

По их данным, WISE Int. и CST являются руководящими органами Международной церкви сайентологии и распространяют религиозную доктрину основателя сайентологии, американского писателя-фантаста Рона Хаббарда. Обе эти организации зарегистрированы в США со статусом "Калифорнийская некоммерческая религиозная корпорация". По уставу они созданы "исключительно для достижения религиозных целей", а также "пропаганды и содействия развитию религиозного учения Хаббарда, распространения, поддержания чистоты и целостности сайентологии".

"В России WISE Int. и CST в течение длительного времени скрывали свой реальный правовой статус и действовали в обход порядка, установленного федеральным законом от 26 сентября 1997 года "О свободе совести и религиозных объединениях", регламентирующим деятельность иностранных религиозных организаций в России. Это делалось для сокрытия финансовых потоков, которые корпорации получали в России и выводили за рубеж: с 2012 по 2020 год свыше 1 млрд рублей только через свои счета и еще несколько миллиардов путем зачисления пожертвований напрямую в американские организации", - сказал собеседник агентства.

Генеральная прокуратура России в пятницу признала нежелательной на территории РФ деятельность двух американских организаций сайентологов - Всемирного института сайентологических предприятий (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и CST (Church of Spiritual Technology, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, "Библиотека Л. Рона Хаббарда"). В ведомстве пояснили, что деятельность этих религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Методы работы

По информации источников, WISE Int., несмотря на религиозный статус, позиционировала себя как некоммерческое международное объединение предпринимателей-единомышленников, которые используют технологию управления Хаббарда, а CST - как держатель исключительных авторских прав на всю литературу Хаббарда, включая материалы, признанные в России экстремистскими. "Для того чтобы скрыть свой религиозный статус, на всей сайентологической литературе в России CST ставило маркировку L. Ron Hubbard Library, которая является вторым названием корпорации", - пояснили источники.

По данным контролирующих органов, для вовлечения в сайентологию представителей бизнеса WISE Int. использовала сеть подконтрольных консалтинговых и HR-компаний, формально никак с сайентологией не связанных. Среди них Visotsky Consulting Int., ATManagement Group, Practicum Group, Performia, Evolution Management, "Центральная тренинговая компания" и другие. "Именно они под видом программ по повышению доходности бизнеса, мотивации персонала, уходу от операционного управления и т. п. внедряли в коммерческие структуры Hubbard Management System", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, более чем в 60 регионах страны WISE Int. с использованием в том числе экстремистских материалов CST удалось создать целую сеть аффилированных с Международной церковью сайентологии коммерческих структур, которые использовались для формирования каналов финансирования организации, а также вербовки новых последователей из числа сотрудников компаний. Компании, входящие в WISE Int., участвуют в исполнении госконтрактов, в том числе по государственному оборонному заказу, действуют в сферах производства промышленного оборудования, средств безопасности, строительства, торговли, оказывают консалтинговые, тренинговые и иные услуги.

Бывшие члены сайентологических корпораций рассказали, что в таких компаниях сотрудников заставляют проходить тренинги, обряды, в офисах оборудуются обучающие классы, а карьерное продвижение обеспечивается только тем сотрудникам, кто качественно изучает Хаббарда. Тех же, кто недоволен внедрением сайентологии в бизнес, склоняют к увольнению. Это характерно не только для России, но и для США, где к WISE Int. неоднократно предъявлялись судебные иски от сотрудников, подвергшихся религиозной дискриминации, отметил собеседник агентства.

Операторами проектов WISE Int. и CST в России являются некоммерческая организация по распространению административной технологии Хаббарда "Вайс СНГ" и ООО "Вайс Тайм".