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Суд США выдал ордер на арест зампредседателя правления "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя

Документ сопровождается припиской о том, что Джитвэй уже арестован

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Суд штата Флорида выдал ордер на арест заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя. Соответствующий документ был опубликован в пятницу в электронной базе суда.

"Вам приказано арестовать и доставить в магистратский суд Соединенных Штатов без неоправданных задержек Марка Энтони Джитвэя, который обвиняется в правонарушении или нарушении на основании следующего документа, поданного в суд: обвинительное заключение", - говорится в ордере, адресованном правоохранительным органам страны.

Документ сопровождается припиской о том, что Джитвэй уже арестован.

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