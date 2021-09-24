СК возбудил уголовное дело по факту распыления газа в школе Приангарья

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту распыления газа в школе села Хомутово, после которого были госпитализированы четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По версии следствия, 24 сентября несколько учащихся восьмого класса школы в селе Хомутово, находясь в одном из кабинетов, почувствовали жжение в носу и горле, а также у них появилась слезоточивость в результате распыления газового баллончика", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, допрашивают свидетелей.

Неизвестные в пятницу распылили газ в школе села Хомутово. По информации Минздрава региона, пострадали шестеро детей, четверо из них госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести, еще двоих врачи наблюдают амбулаторно. Полиция устанавливает виновных.