В Северной Осетии мужчине предъявили обвинение по преступлению 20-летней давности

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Северной Осетии возбудили уголовное дело по особо тяжкому преступлению, совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"В Пригородном районе мужчине предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении, совершенном более 20 лет назад, - говорится в сообщении. - Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека") и ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой")".

7 ноября 1998 года в дневное время на западной окраине селения Майское Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания злоумышленник вместе с тремя знакомыми под предлогом покупки автомашины сели в автомобиль BMW, принадлежащий местному жителю, по дороге, применив физическое насилие и огнестрельное оружие, попытались похитить потерпевшего с целью получения выкупа. Однако водитель оказал активное сопротивление и смог покинуть автомашину, после чего нападавшие скрылись.

Была установлена причастность к совершению указанных преступлений трех жителей соседней республики. Один из них уже осужден к длительному сроку наказания, другим фигурантам удалось скрыться. Следствием им заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, они объявлены в федеральный розыск.

Один из разыскиваемых - 48-летний житель Республики Ингушетия - был задержан и этапирован к месту проведения следственных действий. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.