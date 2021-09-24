В Ленобласти арестовали подозреваемого в покушении на убийство малолетней дочери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Суд Ленинградской области арестовал мужчину, подозреваемого в покушении на убийство малолетней дочери. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"По ходатайству следственного органа мужчине 1998 года рождения, подозреваемому в покушении на убийство малолетней дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии с множественными телесными повреждениями поступила девочка 2021 года рождения. Следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). По подозрению в совершении преступления были задержаны родители ребенка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.